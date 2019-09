Bár csak nemrég szakított Fecsóval, és hamarosan beadják a válási papírokat is, újra randizik Vasvári Vivien.

"Nem zárkóztam a négy fal közé, nem is vonultam apácazárdába. Egy hónapja élünk külön Fecsóval, és bár nem vagyok az a típus, aki rögtön más férfival bújik egy ágyba, most már randizom. Nem szeretnék egyelőre többet mondani, de van valaki, akivel mostanában találkozgatunk, tőle kaptam a virágot is" - nyilatkozta a Blikknek Vivien.

Vivi azt is elmondta, nem titok, Fecsó felmondta közös bérleményüket. "November első hetében lesz a nagy átköltözés. Szerencsére nem megyünk messzire, abban a lakóparkban, ahol most is élünk, van egy lakásunk, és bár kisebb, mint a mostani, jól megleszünk ott a gyerekekkel. Aztán, ha eljön az ideje, ismét lesz egy apafigura mellettük" – árulta el.