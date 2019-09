Csőbe húzta Tinát és Emiliót egyik jóbarátjuk, aki egy kis csellel próbálta meg rávenni az Emilio famíliát a mozgásra. „ Zsuzsi régi barátunk, cukrászként dolgozik. Két éve finomabbnál finomabb édességekkel lepi meg a családunkat. Úgy látszik mostanra úgy érezte eljött az ideje annak, hogy ezt „jóvá tegye". Nem tudtuk mire készül, gyanútlanul jöttünk a megadott címre, hogy itt találkozzunk" – mondta a Sláger TV-n látható Drága családomban Emilio, akinek felesége ki nem állhatja a konditermeket.

„Nagyon jó a viszonyom a konditermekkel. Én nem látogatom őket, cserébe ők is békénhagynak. Azt se tudom hogyan működnek a gépek. Emilio vagy 20 éve nem volt ilyen környezetben" – mondta a kondigépek között Tina, aki férjével együtt bemerészkedett egy spinning órára is. „Próbáltam kifogást keresni, hogy nem hoztunk váltóruhát, de senkit nem izgatott. Ez valami szörnyű volt, még a csontomat is éreztem, hogy fáj. Tinával akkora kakukktojások voltunk a spinningelők között, hogy ordítottunk" – mondta Emilio, aki inkább mikrofonra cserélte a biciklit és egy dallal örvendeztette meg a tekerőket. Tina azonban lelkiismeretesen végigcsinálta az órát, aminek meg is lett az eredménye. A családanya alig bírt járni az edzés után. „Valahogy így képzelem el a középkori kínzó eszközöket. Alig bírtam járni az óra után, az egész hátsó részemet nem éreztem. Egy trauma volt, amire a gyógyszer egy nagy tányér gulyásleves lett némi kenyérrel. Ezért már megérte kimozdulni" – mondta kiruccanásukról Tina.