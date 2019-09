Zenés darabok tucatjaiban láthatták már a nézők Gubik Petrát, aki az utóbbi időben sorozatszínészként is megcsillogtatta tehetségét. A színésznőnek rengeteg elfoglaltsága van, egy betegség egész hetirendjét romba döntené, így nagyon vigyáz az egészségére. „Nagyon odafigyelek az egészségemre. Különösen arra, hogy mikor, mit eszem. Ugyanúgy megeszem a hurkát, sonkát, szalonnát, mint bárki más, de inkább csak a délelőtti órákban. Este már nem fogyasztok megterhelő ételeket, sok salátát eszem, de még több gyümölcsöt, aminek függője vagyok. Talán azért is mert szabolcsi lány vagyok, imádom az almát, korábban almásunk is volt. A mai napig minden nap eszem egyet ebből a gyümölcsből" – mondta a Kalandozóban a színésznő, aki emellett a természet erejére esküszik.

„Nagyon szeretem a gyógynövényeket, főleg tea formájában. Nekem a teázás egy szertartással ér fel. Az előadások után, mikor hazaérek még tele vagyok energiával, cikáznak a gondolataim. Egy citromfű teával szoktam ráhangolódni az alvásra, de gyakran iszom kamilla, csalán és bodza teát is. Hiszek abban, hogy azok vagyunk, amit megeszünk, megiszunk . Amikor a gyógynövényeket fogyasztom szinte érzem, hogy milyen jót teszek a szervezettemmel. Ahhoz, hogy formában legyek ezekre, valamint arra is szükségem van, hogy rendszeresen haza tudjak menni a szeretteimhez. Feltölt az otthoni környezet, ahogy a vízpart is. Amikor a természetben vagyok a fákat is megölelem, állítólag ennek is jótékony hatása van a szervezetre, amit én is tapasztalok" – mondta a műsorvezetőnek, Tuka Nikinek a színésznő.