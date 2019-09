Árpa Attila és Amira közösen látogattak el a Mokkába, ahol arról meséltek, milyen új fájba vágta a fejszéjét a tinilány.

Amira is feliratkozott a Tiktok-ra, ahol tátogással, énekléssel lehet érvényesülni és amit fiatalok milliói követnek lelkesen. Árpa Attila bár nem mindig ért egyet ezzel a művészeti ággal és félti is lányát az illetlen emberektől, de szívesen segít neki. A műsorba is azért látogattak el, hogy Amirának minél több követője lehessen.

Apa és lánya a többi között elmesélték azt is, milyen jó a kapcsolatuk és Attila azt is elárulta, hogy sokszor kritizálja kislányát, hogy a legjobb lehessen. Persze a kiskamasz nem mindig fogadja el apukája szakmai jótanácsait.