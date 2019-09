Demjén Ferenc májusban agyérgörccsel került kórházba, a rajongók pedig nagyon aggódtak érte. A zenészt hat nap után ébredt fel a mélyaltatásból, kásőbb pedig egy rehabilitációs intézményben lábadozott. Szerencsére mára túl van az életveszélyen, sőt mi több, már otthonában gyógyul, és onnan jár be a kezelésekre. Az otthoni környezet, a család közelsége is jót tett neki, meg persze az is, hogy újra le tudott ülni a zongorájához, amivel egy közös fotót is posztolt már közösségi oldalán.

"Rózsi egyre jobban érzi magát, dióspusztai birtokán gyógyul, hétköznaponként mozgásszervi rehabilitációra jár. Már olyan jól van, hogy újra zenél. Énekli a kedvenc dalait és zongorázik" - mesélte a Blikknek egy közeli barát. A rajongók egyébként örülhetnek, mert a zenész a december 30-i nagykoncertjén újra színpadra áll.