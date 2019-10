„Nálam ez mindennapos. Amikor Törökországban nyaraltunk egy német turista odajött hozzám és megkérdezte, hogy mennyibe kerül a kulcstartó. Mondtam neki, hogy nem tudom, mert én is nyaralok" - idézett fel egy korábbi emléket a Ripostnak Horváth Tamás.

„Ez mindig így van, de érthető, főleg amikor megnő a szakállam. Sötétbarna a szemem, barna a hajam és a bőröm is kreol. Pár óra napozás után úgy nézek ki mint egy beduin. Viccet félretéve, hajlamosak összetéveszteni az arabokkal is. Ez történt most is az egyiptomi nyaralásunk után. A reptéren az egyik biztonsági őr arabul beszélt hozzám. Valamit nagyon kérdezgetett az útlevelekkel kapcsolatban, de rá kellett szólnom, hogy nem értem. Kértem, hogy angolul próbálja meg, mert nem tudok arabul. Azt hitte, hogy szórakozok vele" – mesélte a lapnak legutóbbi sztoriját Tamás.