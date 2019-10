Terry Balck nagyobbik gyereke, Dani most ünnepelte 18. születésnapját, de öröme cseppet sem volt felhőtlen. Segélyt még nem kaptak a német államtól, felszólító levelet, miszerint el kell hagyniuk az elbérletüket, már igen.

A gyerekek nemcsak, hogy nem tudják teljesíteni apjuk, Terry Black végakaratát, de még az sem biztos, hogy egyáltalán tető lesz a fejük felett.

"Terry a betegsége miatt többet volt kórházban, mint otthon, utólag már tudom, hogy augusztusban az ismerőseitől búcsúzni ment haza, csakhogy ezt senki sem sejtette. Az utolsó egy évben döntenie kellett, hogy egyenek a gyerekek, vagy a lakbért fizesse, de nem akarta sokkolni őket a rettenetes anyagi helyzetével" - mesélte a Blikknek Árvai Mónika, akit Terry Black gyámként jelölt meg a végrendeletében. Az asszony eddig Svájcban élt, most Németországba költözött a gyerekekhez. Anyagilag ő sem tud sokat segíteni, de Dani születésnapjára járt egy csokitorta ajándékként. „Akármilyen szomorú is ez a helyzet, mégiscsak 18 éves lett Dani" - mondta.

„Amikor hét éve kijöttünk, egy évet menekülttáborban éltünk nagyon rossz körülmények között, kimaradt a suli is, de megtanultunk Fannival németül, azután lett végre otthonunk. Apu halála után sokan hívogattak, ígérték, hogy segítenek, de eddig nem történt semmi. Hiába vártam azt is, hogy a keresztapám felhívjon köszönteni. Pedig nem kérek semmi mást, csak azt, hogy eltemethessem az apukámat, ahogy akarta, Magyarországon" – mesélte a lapnak Dani, aki húgát is nagyon félti.

„Fannika rosszabb állapotban van a bátyjánál. Szegénykém néha németül beszél hozzám, de végre legalább eszik. Ő nem fogja még fel, hogy milyen nagy baj lehet, ha utcára kerülünk" – mondta szomorúan a gyerekek gyámja, Mónika.