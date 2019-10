Az Ázsia Expressz 2 vasárnapi különkiadásában egy párcserének köszönhetően Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti együtt töltötték az éjszakát. Gáspár Győzike testvére folyamatosan azzal ostromolta a műsorvezetőt, hogy ossza meg vele az ágyát, amibe Zsuzsa nem ment bele, végül külön szobában töltötték az éjszakát. A nézők számára ez vicces lehetett, de Gáspár Zsolti felesége közel sem érezte a jelenetben lévő humorfaktort.

Legutóbb csak egy pofont kaptam a viselkedésemért, de most ki is rakott az asszonykám a házból. Választhattam, hogy az udvaron, vagy a birkatelepen alszom az embereimmel, és én a nyáj mellett döntöttem. Kétnapos büntetést kaptam, így nemcsak vasárnap, de hétfőn is a kedvenc fekete birkám lett a hálótársam. Béci legalább nem haragszik, mert tudja, hogy csak vicceltem Zsuzsával, még ha olyan szépasszony is, mint a Nap - mesélte Gáspár Zsolti a Ripostnak.