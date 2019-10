A hercegné fő bázisa múlt héten Fokvárosban volt, most pedig leginkább Johannesburgban tartózkodik a kis Archie-val. Eközben Harry herceg Afrika veszélyesebb országaiba, zónáiba is ellátogatott, a bombák földjét is bejárta Angolában. A herceg a napokban Malawiban járt, ahova szintén nem tartott vele felesége, viszont skype-on keresztül bejelentkezett az egyik eseményen.

Harry herceg egy kollégiumba látogatott Malawiban, majd a könyvtárban beszélgetett önkéntesek egy csoportjával. Őket lepték meg Meghan élő bejelentkezésével. A hercegné is megköszönte az önkéntesek áldozatos munkáját, illetve pár szót kisfiáról is mesélt. Az önkénetesek pedig a meglepetésért cserébe énekeltek neki.