Egy magyar hegymászónak veszett nyoma a Himaláján – számolt be róla a The Times of India. Mint írják, Wittek Péter az indiai Trisul hegyen tűnt el. Egyelőre a hatóságok nem tudtak kapcsolatba lépni az expedíció többi résztvevőjével.

A hegymászó egy hatfős csapattal vágott neki a 7120 méter magas Trisulnak és 5000 méter magasságban tűnt el.

A lap azt írta, a térségben több lavinamozgást is észleltek.