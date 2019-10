Berki Krisztián felesége gyanútlanul indult el egy ruhaüzletbe vásárolni, amikor megpillantotta férjét egy másik nővel. Mazsi azonnal nyomozásba kezdett, majd le is leplezte férjét.

Tökéletes a harmónia Berki Krisztián és felesége között, akik annyira nem tudnak betelni egymással, hogy szinte minden percben 'Szerelemnek' szólítják egymást. Éppen ezért taglózta le Berki Mazsit, amikor az egyik üzletbe betérve megpillantotta férjét egy másik nővel vásárolgatni. Mazsi azonnal felhívta legjobb barátnőjét miközben a próbafülkéknél figyelte Berkit és a csinos hölgyet.

„Nem tudom, hogy ki lehet ez a nő. Krisztián összes kapcsolatát ismerem. Tudom, hogy kivel beszél, kivel tárgyal. Ráadásul utál vásárolni, így az, hogy egy másik nővel menjen el vásárolni az abszurd abszurdja" – pánikolt a Sláger TV-n látható ÜBERKIrályban Mazsi, aki legjobb barátnőjét hívta fel tanácsot kérni, mitévő legyen.

„Ahogy nézem őket, összeszorul a szívem, a torkom, kalapál a szívem. A vérnyomásom az egekben van" – mondta barátnőjének Mazsi, aki úgy döntött utánajár annak, hogy férje kivel vásárolgat, ezért odalépett a pároshoz.

„Évi régóta a stylistom, nekem nincs időm arra, hogy végigjárjam az üzleteket és ruhát válogassak magamnak. Évi segít nekem ebben, aki a fotózások, közszereplések alkalmával kezelésbe veszi a megjelenésem. Mazsinak nincs miért aggódnia. Nem örülök, hogy ennyire megijedt, bár nem tudom mi lett volna, ha ez egy éles szituáció lett volna" – tette hozzá tréfálkozva Berki Krisztián, aki azzal nyugtatta meg feleségét, hogy a stylist segítségével ő is kedvére válogathatott a ruhák közül. „Éviről már sokat hallottam Krisztiántól, de még sosem találkoztunk. A szívem majd kiugrott a fejemen, amíg nem tudtam, hogy kivel vásárolgat. Megnyugtatott, mikor bemutatott minket egymásnak és kiderült, hogy ki is ő. Az pedig kifejezetten kedves volt Krisztiántól, hogy én is választhattam magamnak néhány ruhadarabot."