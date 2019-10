"Kaptam egy nagy sallert a feleségemtől...Neki nagyon nem tetszett a dolog. Én viszont nagyon örültem Zsuzsának, mert már régebben is sokat néztem őt a tévében. Több napot is együtt tölthettünk volna!" - vallotta be Zsolti a Blikknek.

Úgy tűnik, a folyton viccelődő Gáspár Zsolti nem tanult hibájából, ugyanis Demcsák Zsuzsa nemrég feltöltött fotóján épp csókot nyom a műsorvezetőnő arcára.

Vajon mit fog szólni ehhez Zsolti felesége?