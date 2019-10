"Az elmúlt egy hónapban minden éjszaka Dávidkával álmodom. Feldolgozhatatlan, ami történt, hiszen egy szülőnek nincs nagyobb fájdalom, mint elveszíteni a gyermekét. Próbálok erős lenni, de hazudnék, ha azt mondanám, az vagyok. A gyász fázisait járom be, most a tagadás és a depresszió van soron. Észreveszem magamon, hogy sokszor dadogva beszélek, ezt is a történtek miatti zaklatottságnak tudom be" - mesélte a Blikknek L.L. Junior, aki a tragédia után nemrégiben újra színpadra állt, próbálna a munkába temetkezni, de ez sem olyan könnyű.

"Pár pillanatra igyekszem elterelni a gondolataimat és a munkába temetkezni, de akkor jönnek a részvétnyilvánítások a rajongóktól, amelyek ugyan jólesnek, de akaratlanul is visszarántanak a gyász mélységeibe" - sírta el magát Junior. A zenészben nagyobbik fia tartja a lelket, aki miatt azonban aggódik is, hiszen a gyász őt is érinti, de érdekében folyamatosan konzultának egy gyászterapeutával.

"Együtt döntöttük el, hogy Dávidka kedvenc meséjének főszereplőjét faragtatjuk meg márványból, ami majd a kisöccse síremlékét díszíti, és egy padot is csináltatunk a temetőbe, ahol elidőzhetünk az angyallá vált picinkkel" - mesélte az énekes.