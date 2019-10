Vajna Timi Instagram-oldalán számolt be arról az újabb veszteségről, ami érte.

Vajna Timi számára ez már edddig is a legrosszabb év volt, hiszen elhunyt a férje, most pedig újabb veszteség érte. Instagram-oldalán számolt be arról, hogy mi történt: elpsuztult az egyik macskája. Timi bevallotta, nem tudja, meddig bírja még elviselni ezeket a fájdalmas eseményeket.

"Borzasztóan fáj, hiszen egyetemista koromtól ő vigyázott rám, és nagyon szeretett, és én is őt" - írta. "Senkit nem akarok már elveszteni. Nem tudom, meddig bírom még... Sok rossz dolog történt eddig az évben" - tette hozzá.