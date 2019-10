A 25 éves Jóbarátok sztárjai nemcsak a képernyőn alkottak jó társaságot, ők a való életben is nagyon jóban voltak, és vannak most is. Courtney Cox és Jennifer Aniston a legjobb barátok lettek, de a többiekkel is nagyon szeretik egymást. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint Cox legutóbbi fotója, amelyen Jennifer Anistonnal és Matt LeBlanc-szal látható.