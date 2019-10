Napok óta terjed az a pletyka, hogy a V-techből ismert Kefir és párja szakítottak. Most elárulták, mi az igazság.

Mariann és Kefir kapcsolatának zátonyra futásáról terjedt pletyka már jó ideje, a pár most úgy döntött, elmondja, mi az igazság.

"A Sláger TV partiján hárman jöttek oda hozzám, hogy miért szakítottunk. Aztán egy barátom is ezzel hívott fel. Fogalmam sincs, honnan ered a pletyka, de tényleg! (...) Folyamatosan kérdezik, pedig nulla- huszonnégyben együtt vagyunk. Nagyon elegünk van abból, hogy magyarázkodnunk kell" - mondta a Borsnak Mariannm aki Kefirrel és családjával volt nyaralni nem is olyan rég. "Ha csak egy-egy ember kérdezné, az még oké, de hogy hárman jönnek oda ezzel egy rendezvényen, az sok. Pedig még szerelmesebbek vagyunk, mint az elején! Lehiggadtunk, boldogan élünk. Ez a közös nyaralás is nagyon jól sikerült. Szeretem a Tibi testvéreit, szerencsés vagyok, jó a kapcsolatom velük. Nincs feszengés, olyan, mintha az én családom lenne, mintha a barátainkkal lennénk" - tette hozzá.