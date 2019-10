Nia és Gábor még a Love Island során találtak egymásra és úgy döntöttek, kapcsolatukat a műsor után, a való életben is folytatják. Most azonban kiderült, nem működött közöttük a dolog és szakítottak. A lány a közösségi oldalán jelentette be a hírt.

„Gáborral úgy döntöttünk, külön válnak útjaink. Barátságban ültünk le megbeszélni és így is váltunk el egymástól. Nem szeretnénk magyarázkodni, kérünk benneteket, hogy tartsátok tiszteletben ezt a döntésünket. Gábor egy nagyon jó ember és örülök, hogy a Love Island-ben megismerhettem és a párom volt a műsorban! Egy dolgot kívánnék neked Gábor!: Találd meg a szerelmet!" – írta.