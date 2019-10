Az már korábban is kiderült a kis Györgyről, hogy Vilmoshoz hasonlóan imádja a focit, hiszen a születésnapján is olyan képek készültek róla, amin angol focimezben pózol a család kertjében.

Most arra is fény derült, hogy akárcsak édesapjának, neki is az Aston Villa a kedvenc csapata. Ezt ha akarná sem tudná titkolni, hiszen mikor a csapat gólt lőtt, a foghíjas György herceg ujjongva tapsolt és ugrált a lelátón. A felvételen jól látható, hogy bár Vilmos és Katalin is örülnek az Aston sikerének, nekik a legjobban kisfiuk őszinte reakciója tetszik.