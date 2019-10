Madár Vera elárulta, szerinte mi az, ami miatt tíz év elteltével is ugyanolyan boldogok a férjével, mint kapcsolatuk elején.

Immár tíz éve annak, hogy összeházasodott a Jóban Rosszban sztárja, Madár Vera és férje. A pár most a FEM3 Caféban mesélt arról, mi az, ami miatt a mai napig tökéletes az összhang közöttük és ugyanúgy szeretik egymást, mint kapcsolatuk elején.

„Nem nagyon szoktunk úgy lefeküdni, hogy szőnyeg alá söpörjük a problémákat. Meg szoktuk beszélni azon az áron is, hogy esetleg ez konfliktusforrás. Én ordítok vagy kiadom a dühömet és Richárd is meg tudja emelni a hangját... (...) Az évforduló csendesen telt. Elmentünk egy pár napra, relaxálgattunk, pihentünk, beszélgettünk, sétáltunk, ettünk, ittunk... Intimebb volt az egész. Az esküvőnk is ilyen volt."