Meghan Markle sokat lazított a királyi család által elvárt öltözködésen. Sokszor viselt nadrágot és kifejezetten kedveli a lazább szereléseket is, amit újfent bizonyított.

Ezt a farmerkabátos szettet az afrikai utazásuk során viselte, amikor egy alapítványt látogattak meg férjével, Harry herceggel. A farmerkabát egyébként örök trend, ami soha nem megy ki a divatból, maga a farmer viszont nem számít kifejezetten nemes anyagnak, hiszen eredetileg csak gazdálkodók, földművesek viselték. Meghan azonban ezt is bevállalta, és jól is nézett ki, mint egy helyes lány a szomdéd házból, de talán éppen emiatt tudja mindenki közel érezni magához a hercegnét: közvetlensége és természetessége miatt, amit külsejével is sugároz. A kabát egyébként Madwell márkájú, és nagyjából 40 ezer foritnak megfelelő összegbe kerül. A kabáthoz választott fekete farmer, fehér ing és lapos talpú cipő kellemes összhangot teremtett.