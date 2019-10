A fiatal énekesnőt az sem zavarta, hogy kócos és pattanásos, nem fél a válóságot is megmutatni követőivel, hiszen miért is pihengetne otthon talpig sminkben. Selena Gomeznek egyébként két évvel ezelőtt volt komoly műtéte, a lupusban szenvedő énekesnőnek veseátültetésre volt szüksége, azóta pedig jócskán visszavett a hajtásból.

Sztárok smink nélkül: gyönyörűek vagy felismerhetetlenek?

Számtalan alkalommal írtunk már a smink áldásos hatásairól, de arról is, hogy milyen előnytelen lehet, ha egy-egy sminktermékkel nem jól bánunk, vagy éppen rengeteget használunk belőle. Egy biztos, mindenkinek azzal együtt szokjuk meg a vonásait, ahogyan rendszeresen látjuk, legyen ez bármennyi smink is, így meglepő lehet, ha éppen máshogyan, akár teljesen natúr külsővel mutatkozik az illető. A meglepetés persze lehet pozitív, de negatív is. Hogy van ez a sztárok esetében?