Gaál Noémi és Maloveczky Miklós tavasszal jelentette be, hogy 14 év után elváltak útjaik. A szakítás rettentően megviselte mindkét felet, a férfinak ráadásul még egy családi tragédiát is fel kellett dolgoznia, tavaly nyáron elvesztette édesapját. Nem csoda, ha az elmúlt két évet élete egyik legnehezebb időszakaként tartja számon. A Story magazinnak most elárulta, teljesen padlóra került, és egy ideig pánikrohamok gyötörték.

„Irgalmatlanul mellbevert minket, amikor kiderült, hogy apa beteg. Az a két év, amíg betegeskedett, villámgyorsan eltelt, és hiába próbáltam, nem sikerült felkészülnöm a halálára. (...) A szervezetem ezt nem bírta, és pánikrohamok törtek rám. Többször is nekiveselkedtem a sportnak, de a pulzusom csak nem akart helyreállni, és olyan tüneteket tapasztaltam, mintha szívrohamom lenne" – mesélte Maloveczky Miklós, aki elárulta azt is, már jól van, hazaköltözött Kaposvárra és ott rádiózik.