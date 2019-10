Ahogyan az minden évben lenni szokott, ezúttal is elkészítették kalendáriumukat az ausztrál tűzoltók. A középpontba ezúttal is a kidolgozott, meztelen férfi felsőtestek kerültek, no és persze a cuki állatok.

Az úriemberek ezúttal nem tüzet oltanak, sokkal inkább megperzselik a hölgyek szívét. Tökéletes testükkel, vonzó mosolyukkal talán nincs is olyan, akit ne vennének le a lábukról.

A 2020-as évre több kalendáriumot is készítettek, többek között kutyásat, macskásat, lovasat, farmállatosat, vadvilágosat és egy úgynevezett klasszikust, amelyen csak a tűzoltók látszanak. Cikkünkben most ezekből válogattuk ki a legjobbakat.

