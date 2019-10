Néhány nappal ezelőtt bombaként robbant a hír, miszerint Árpa Attilát kábítószer-kereskedelemmel vádolják. A színész otthonában még tavasszal razziáztak a rendőrök.

Árpa Attila most a Tények Pluszban beszélt arról, hogy továbbra is ártatlannak vallja magát, és már sejti is, ki akarja őt befeketíteni.

„Megjelentek nálam a TEK-esek, és a rendőrök drogkeresőkutyákkal és házkutatást tartottak. A házkutatási parancson az állt, hogy kábítószert fogyasztok, átadok, terjesztek, forgalomba hozok és kereskedek vele. (...) Az ügyvédemmel együtt gyanítjuk, hogy egy hivatali személynek egy külön érdeke van az egész mögött."

A színész hozzátette, a rendőrök azt mondták neki, hónapokon át lehallgatták a telefonját és a beszélgetések során elhangoztak olyan kifejezések, mint például a kábítószer és a kivégzési módszerek. Árpa Attila szerint azonban egy félreértésről van szó, ugyanis rendezőként a filmjei miatt ezek mindennapos témák nála.