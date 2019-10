Köllő Babett a BEST -nek adott interjújában mesélt férjéről, lányáról, az iskolakezdésről, és arról, hogyan lazít, ha túl sok a tennivaló.

Köllő Babett nyara a pihenés helyett sokkal inkább a munkáról szólt. Családjával csak négy napra tudtak elutazni Olaszországba, de az időjárás közbeszólt, és a szakadó eső miatt két napos villámvakáció lett belőle.

A színésznő bevallotta, hogy hajlamos túlhajtani magát, de férje, András gondoskodik arról, hogy a sok munka mellett a pihenésre is jusson idejük.

"András jobban ismer, mint bárki más. Ilyenkor mindig kiszakít a mókuskerékből, és elvisz feltöltődni...Nem lehet mindig száz fokon égni!"

-ismerte el Babett.

Ezt a szokást a kislányuk, Milla is örökölte. Babett 9 éves lánya rengeteg különórát felvett az idei tanévre, de a színésznő egyelőre hagyja, hogy kislánya azt csinálja, amihez kedve van.

"Eddig akrobatikus rock and rollra és játékos angolra járt, felvette mellé a robotikát, főzőtanfolyamra is beiratkozott, gitár-és szolfézs órákat is vesz."

A színésznő azt is bevallotta, hogy annyira aggódik lányáért, hogy legszívesebben nyomkövetőt tenne rá.