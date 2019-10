Az 52 éves Gordon Ramsay ötödik gyermeke, Oscar születése, bár csodás emlék maradt a számára, de macsóságába vetet hitték megingatta. A séf ugyanis most volt először bent a szülésnél, ami nem épp úgy sikerült, mint a filmekben. A Jonathan Ross Show-ban árulta el, hogy a szülőszobán hirtelen elájult – írta meg a Daily Mail.

Egészen addig, a most 45 éves felesége kérésére tartotta távol magát az apás szüléstől.