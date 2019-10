Az FBI is nyomozni kezdett, ugyanis András herceg, Erzsébet királynő fia is belekeveredett abba a botrányba, ami Jeffrey Epstein nevéhez fűződik. Mint ismeretes a bebörtönzött férfi egy kiterjedt szexhálózatot üzemletetett és irányított, amiben neves politikusok és a felső tízezer tagjai is igényeltek szolgáltatásokat. New Yorkban tett vallomást a szervezet egyik áldozata, Virgina Giuffre, aki azt állítja, őt is kizsákmányolták szexuálisan, köztük András yorki herceg is.

A palota visszautasítja a vádakat és kiállnak a herceg mellett. Bár Epstein és András herceg barátok voltak és többször találkoztak is, állításuk szerint a hercegnek semmi közze a pedofil botrányhoz- írta meg a t&c angol lap.