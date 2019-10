Korábban csak kétszer fordult elő, hogy a díjat a zsűri megosztva ítélje oda, de az erre vonatkozó szabályt 1992 után felülírták. Most az ítészek - hosszadalmas viták után - mégis azt közölték, hogy nem tudtak dönteni a két kitűnő jelölt művei között, ezért mindkét írót kitünteti. Mindez azt is jelenti, hogy Atwood és Evaristo így a díjjal járó 50 ezer font (19 millió forint) pénzjutalmon is egyenlő arányban osztozik.

Atwood a Szolgálólány meséje folytatása (The Testaments) miatt kapta meg a díjat, míg Evaristot Girl, Woman, Other című regényével érdemelte ki az elismerést, ami egyébként az írónő nyolcadik regénye.

Margaret Atwood 2000-ben már bezsebelte a Booker-díjat, akkor A vak bérgyilkos című művéért jutalmazták meg. Atwood a maga 79 évével a legidősebb szerző, akinek munkáját az egyik legrangosabb irodalmi díjjal ismerték el, a 60 éves Bernardine Evaristo pedig az első színesbőrű nő, aki elnyerte ezt a rangos irodalmi kitüntetést.