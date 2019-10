Lezárult a nyomozás a Hableány-katasztrófa ügyében. Kizárták a Hableány kapitányának felelősségét, a Viking Sigyn ukrán kapitányát viszont továbbra is egyrendbeli halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedést veszélyeztető vétséggel, illetve 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsítják. A jelenleg is letartóztatásban lévő Jurij C. akár 5-8 év börtönt is kaphat.

Kiderült tovább az is, hogy a Viking Idun kapitánya ellen külön büntetőeljárás zajlik. Bár egyelőre nem gyanúsították meg semmivel, a hajó szorosan a Sigyn mögött haladt a baleset idején, majd átgázolt a helyszínen. A túlélők arról számoltak be, hogy a Viking Idun centiméterekre haladt el a fejük mellett és nem állt meg a baleset ellenére - számolt be róla a Bors.