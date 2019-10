A Robin Thické-vel (42) közösen előadott dalt sokan szexistának ítélték, ráadásul plágiumbotrány is volt miatta, ugyanis Marvin Gaye családja azt állította, hogy a a Blurred Lines a nyolcvanas évek közepén elhunyt Gaye 1977-es Got to Give It Up című számának másolata. Az ötéves jogi huzavonából végül Gaye családja került ki győztesen, bár Williams és Thicke tagadta, hogy Gaye zenéjét másolták volna.

A Blurred Lines megjelenésének környékén Pharrel Williams még nem értette a dal szövegét övező felháborodást, és azt sem, az "I know you want it", azaz "Tudom, hogy akarod" sorban mi utal nemi erőszakra. Az énekes ennyi év elteltével már érti, miért tiltották be sok helyen dalát.

"Ma már biztosan nem írnám meg és énekelném el azt a dalt. Nagyon kínosan érzem magam miatta."