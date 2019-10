Négy évvel ezelőtti válásukkor kimondták, hogy az egykori sztárpárt közös felügyeleti jog illeti kislányuk, Ava felett, az exfeleség pedig minden hónapban 13 ezer dollárt kap a színésztől közös gyermekük után.

A Bosszúállók sztárja most óriási bajban van, ugyanis exfelesége, Sonni Pacheco azzal vádolja, hogy fegyvert vett a szájába, és azzal fenyegetőzött, hogy megöli magát, ráadásul ha ez nem lenne elég, egy szórakozóhelyen arról is beszélt, hogy nemcsak magával, exfeleségével is végez. Renner akkor így fogalmazott:

„Jobb lenne, ha Avának nem lennének szülei, minthogy Sonni legyen az anyja"

A hivatalos iratok szerint egyszer Renner a vita hevében a plafonba lőtt fegyverével, miközben kislányuk a szobájában aludt, ráadásul arra is volt példa, hogy kokaint hagyott a fürdőszoba pulton, amit Ava is elérhetett volna. Sonni Pacheco most azért harcol, hogy kizárólagos felügyeleti joga legyen kislányuk fölött. - írja a Sun.

A színész ügyvédje elmondta, hogy Rennernek mindig lánya jóléte volt az első és legfontosabb, és Sonni nyilatkozata egyoldalú.