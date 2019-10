Október 8-án volt Aradszky László halálának második évfordulója. Éva nyíltan vállalja, hogy szakemberek segítségét kérte, hogy el tudja fogadni azt a mérhetetlen űrt, amit férje váratlan halála hagyott benne.

Az özvegynek nem az idő múlása, sokkal inkább barátai jelenléte segített túl lendülni a legnehezebb időszakokon.

"Laci is azt várná el tőlem, hogy álljak már fel végre a földről."

Éva most már örül, ha látja szeretett férjét a tévében, és gyakran nézegeti közös fotóikat is. Unokájáról, Marciról is szó esett, aki Aradszky László nyomdokaiba lépett, és már most fellépésekre jár.

"Otthon nagyon jó mostmár. Úgy érzem, hogy ott van, néha szólok hozzá, és bár sajnos nem válaszol, akkor is jó érzés..."