Pár napja számoltunk be arról, hogy az új Batman filmbena Macskanő karakterét Zoe Kravitz kapta. Most pedig arról is lehullt a lepel, ki játszhatja Rébuszt. A The Hollywood Reporter azt írja, Paul Dano színész lett a szerencsés választott.

Érdekesség hogy 1995-ben Jim Carrey formálhatta meg a karaktert.

Mint írják, Danót nemrég Emmy-díjra jelölték a Szökés Dannemorából című sorozatban nyújtott teljesítményéért.