"Nagyon sokat kell küzdenem. Megpróbálok megélni valahogy, de sajnos nagy hátrány, hogy Jimmy fia vagyok" - mesélte a Krisztián a Borsnak, aki ettől függetlenül természetesen büszkén viseli apja nevét, de megélni bizony nem tud belőle.

"Az egyik legismertebb arc vagyok az országban, de még mindig sokan megkérdőjelezik a tehetségemet. Nap mint nap meg kell harcolnom az irigyeimmel, és azokkal, akik lépten-nyomon el akarnak taposni. Mindig apuhoz hasonlítgatnak, és rendre megkapom, hogy sohasem fogok felérni hozzá. De ezt nem is vonom kétségbe. Nem is akarok olyan lenni, mint ő. Csak arra vágyom, hogy elismerjenek" - vallotta be Krisztián, aki falunapokra, esküvőkre, szórakozóhelyekre jár fellépni, de leginkább azért mert élvezi, ugyanis az éneklésből nem tudna megélni. "Több lábon állok. Szerintem mindig kell egy másodállás, főleg a popszakmában. Én speciel adás-vétellel foglalkozom. Autókkal, ruhákkal, ingatlanokkal. Persze mindent csak tisztán és hivatalosan" - mondja.