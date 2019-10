Vannak férfiak, akik büszkén vállalják, hogy kopaszodnak, és valljuk be, nincs is mit szégyenkezni emiatt. Ám, akit a nagyközönség már ritkás hajjal ismert meg, arról nagyon nehéz elképzelni, egykor hosszú, dús hajzuhatag díszítette. Vadon Jani rádiós-műsorvezető is hasonló cipőben jár.