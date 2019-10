Jennifer Lopez 50 évesen is úgy néz ki, hogy külsejét akár a huszonévesek is megirigyelhetik. Tökéletes testét most meg is mutatta a rajongóinak a közösségi oldalán.

A csinos énekesnő edzés után posztolt izzadtan az edzőteremből. A hasán szinte még a kockák is látszanak.