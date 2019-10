Mint arról korábban már beszámoltunk, kimerültség miatt kisebb kényszerpihenőre kényszerült Keresztes Ildikó. A színész-énekesnő azóta már jól van és a színpadra is visszatért. A BEST magazinnak elárulta, nem volt könnyű időszak ez számára, néha szinte úgy érezte, belehal.

„Rengeteget koncerteztem nyáron, alig aludtam, mert a turnébuszban képtelen vagyok. Igazából nemcsak a testem, hanem a lelkem és az idegrendszem is elfáradt. Az utolsó héten már éreztem, hogy valami nem stimmel. A szülővárosomban, Marosvásárhelyen léptem fel, direkt előbb érkeztem, hogy pihenni tudjak. Nem úgy csináltam, ahogy máskor, inkább otthon maradtam, nem mentem át a barátaimhoz. Szombat este volt a buli, úgy éreztem, hogy a végét járom, de azt mondtam magamnak, akkor is letolom, ha a színpadon esek össze, mert ha elmarad, akkor meg abba halok bele. A koncert után jött a teljes összeomlás. Már aznap orvost kellett hívni, és másnap is kétszer jöttek ki hozzám. Miután haza tudtam jönni, még akkor is orvosi kezelésre és hosszú pihenésre szorultam."