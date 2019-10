Egyre izgalmasabbá válik a Nyerő páros, a párosok is egyre inkább élvezik a versenyt és érthető módon nagy küzdelem folyik azért, hogy minél tovább bent maradjanak. Sokan nehezen viselik a stresszt és néhányan el is érzékenyültek, amikor szóba került az, hogy esetleg kieshetnek.

Fluor Tomi elárulta, nagyon sokat jelent számára a játék, párjával, Mesivel is még inkább közel kerültek egymáshoz és jobban megerősödött a kapcsolatuk. Az énekes el is érzékenyült a kamerák előtt.

„Éppen az is benne volt a pakliban, hogy annyira távol kerülünk egymástól... Azért mi nem élünk együtt, ez egy tök másfajta kapcsolat. Az is bennem volt, hogy a hatodik nap azt mondom, hogy már idegesít... Mert eddig csak öt napot voltunk egyszerre együtt. De közben meg nem ez lett, hanem átléptünk egy másik szintre. Amit alapból nem hiszem, hogy ennyi idő alatt elértünk volna. Úgy érzem a feladatok által is, és hogy rátértünk olyan témákra is, amikre eddig nem, mélyült a kapcsolatunk."