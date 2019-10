Október 13-án ünnepelte Gönczi Gábor és felesége, Ildikó az első házassági évfordulójukat. A pár immáron öt éve szeretett egymásba, így volt mit ünnepelni. A TV2 híradósa pedig ki is tett magáért: nagy meglepetéssel lepte meg feleségét.

Ildikó számára először csak úgy tűnhetett, hogy egy ebédre invitálja meg férje, de Gönczi Gábor ennél jóval tovább ment: "Minden órára szerveztem egy meglepetésvendéget. Valaki olyat, aki az évek során nagyon fontos lett számunkra, főleg Ildinek. Úgy váltották egymást, mintha csak egy forgószínpadon lettek volna. Így például az a tiszteletes is eljött, aki tavaly összeadott minket. Vele már nagyon régóta szerettünk volna találkozni. Mindenkivel egy órát beszélgettünk, végül Ildi testvérei is betoppantak, és négyesben átmentünk egy táncházba, amit Ildi testvére tartott, és ott roptuk egész este" - mesélte a Ripostnak a híradós, aki azt is elárulta, mennyire megváltoztatta a házasság és az apaság.

Fiúk, Áron egyébként most ment óvodába, amit már nagyon várt. A híradós pedig arra a kérdésre is válaszolt, terveznek-e Áronnak kistestvért: "Mindenképp tervezünk második babát, de még nem jött el az ideje. Most még kizárólag Áronra koncentrálunk, de idővel szeretnénk majd testvért" - árulta el.