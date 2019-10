A pingpongozó a FEM3 Café műsorában beszélt arról, hogy az amputálás hírére is az volt az első gondolata: a sportot márpedig nem adja fel. Valójában még szerencsésnek is érezte, hogy nem a jobb karját kellett eltávolítani. Szvitacs Anitában egy percre sem fordult meg a gondolat, hogy feladja, parasportolóként pedig már Európa-bajnokságot is nyert, ezzel pedig megszerezte az olimpiai kvótát.