Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra 2012-ben döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják. Szinetár Dóra 2 évvel válásuk után, 2015-ben már Makranczi Zalán feleségeként élte életét, Zoli magánéletéről azonban egészen tavaszig semmit konkrétumot nem tudhattunk. Áprilisban aztán megtört a jég, és kiderült: Bereczkire is rátalált a szerelem.

Bata Évával a Nemek és igenek című előadás próbáján ismerkedtek meg. Nem sokkal azelőtt készült el az énekes és Palya Bea Csillagtérkép című duettje, amiben tulajdonképpen megjósolták, hogy Zoli hamarosan megtalálja a másik felét.

"Ez már a sokadik bizonyíték arra, hogy jóslatszerűek Bea dalszövegei, vigyáznom kell, miről énekelek ezután, hisz ez is bejött"-kezdte Zoli.

Zoli korábban mindent megosztott házasságáról, ő és Szinetár Dóra a nyilvánosság előtt élték életüket, új szerelméről azonban nem sokat tudunk.

"Ez egy tudatos döntés a részemről, mivel a házasságomban nagyon is kifelé éltem,ami jókora traumához, falhoz csapódáshoz, váláshoz vezetett. Akkoriban sokszor össze-összekeveredett a valóság és a mese: mi magunk is elhittük azt a boldogságot, amit az újságok láttattak rólunk... El is határoztam, ezt a szerelmet jobban szeretném csinálni. Nem akarom kirakatba tenni a magánéletemet, és ezentúl közös munkát sem akarunk vállalni a párommal."

-nyilatkozta a színész.