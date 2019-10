A Spill Your Guts Or Fill Your Guts című műsor lényege, hogy a vendég őszintén válaszoljon a neki feltett kellemetlen kérdésre. Ha ez nem történik meg, az asztalra kitett undorító ételek közül kell választaniuk egymásnak valamit, amit aztán meg kell enniük, esetleg inniuk.

James Corden legutóbbi vendége Demi Moore volt. Ashton Kutcher exe elárulta, hogy a Parasite a legrosszabb film, amiben valaha szerepelt. Amikor viszont James azt kérdezte tőle, melyik férfi kollégája keresett többet egy filmmel, mint ő - természetesen abszolút nem megérdemelten - akkor inkább bevállalta az evést. Első alkalommal egy majonézből,csípős szószból és túróból készült koktélt ivott, utána pedig a világ legerősebb csípős szószába kellett kortyolnia.

Nemcsk Demi, James is elképesztően undorító dolgokat fogyasztott, és többször kijelentette, utálja ezt a játékot. A műsor házigazdája megkóstolta a nyers hal szemet, és egy tehén vérből és malac nyelvből készült zselét is bevállalt.