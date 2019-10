Kisó a Blikknek elárulta, hogy az elmúlt évek számára igazi önismereti utazásként teltek. Saját bevallása szerint most jól van, szakmailag is több kihívás vár rá, és a magánéletben is egyre nyitottabb. "Már nem zárkózom el teljesen a férfiaktól, randozgatok" - ismerte el Kisó, aki komoly párkapcsolatról azonban még nem számolt be a lapnak.