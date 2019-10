"Mindent megteszek, hogy boldoggá tegyem nemcsak ezt a napot, hanem az összes többit is, amit együtt tölthetünk" - kezdte a Best magazinban megjelent levelét Sárközi Ákos, akinek láthatón rendkívül harmonikus és szeretetteljes a kapcsolata a feleségével.

"Soha nem gondoltam, hogy egyszer az életben ilyen szerelmes leszek. Valójában azt sem tudtam, hogy létezik ilyen szerelem, amíg azon a csodálatos napon nem találkoztunk, és nem kezdtünk el beszélgetni. (...) Elragadott egy érzés, ami most is tart, és bízom benne, hogy örökké így lesz. Mert minden pillanatát élvezem!" - írja vallomásában a séf, aki mindennél szorosabbnak érzi feleségével közös egységét, így nem meglepő, hogy utolsó lélegzetéig vele akar lenni: "Nekem te így vagy a legcsodálatosabb nő a világon! Olyan, aki mellett én is nagyon szívesen öregszem meg, és aki mellett majd az utolsó lélegzetet szeretném venni ebben az életben."