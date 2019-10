„A gondokkal tele a padlás, nincs már egy nyugodt éjszakám. Most már nem csak a napi megélhetés okoz fejtörést és aggodalmat, hanem a többmilliós banki tartozásunk. Jó pár éve devizahitelt vettünk fel, és mi is sem tudtuk fizetni a megemelkedett törlesztőrészleteket. Ez most már ott tart, hogy elárverezhetik a fejünk fölül a házat, akkor mi lesz velünk? Ha még az otthonunkat is elveszítjük? Ma voltunk ügyvédnél, de egyelőre semmi biztatót nem tudott mondani. Most pedig már csak benne bízunk!" - mondta el az ACNewsnak a színész, aki feleségével és fiával - aki a börtön után újra náluk lekik - havi kilencvenezer forintból él.

„Jót akar ő, de a tavalyi bírósági ügy, meg a börtön miatt nem látják szívesen egy munkahelyen sem, pedig operatőr volt. Most drónokkal foglalkozik, megszerezte az engedélyeket, de mégsem talál munkát. Így 99 ezer forintból élünk hárman... Volt ugyan egy filmes munka, amiért sok pénzt kaptam volna, ami megoldotta volna a gondokat egy időre, de csak ígéret maradt, nem lett belőle semmi. Nem tudom így mi lesz velünk!" - tette hozzá Szilágyi.