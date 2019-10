David Beckham hatalmas dolgot jelentett be: sorozatban fog szerepelni.

David Beckham Instagram-oldalán jelentette be, hogy szerepelni fog egy sorozatban, amitől teljesen folbolydultak a rajongói. Ráadásul nem is akármiben: a Modern családban lesz látható. Ami még ennél is jobb, hogy Courtney Coxszal együtt szerepelnek a szituációs komédiában.