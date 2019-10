Ahogy Nia és Gábor, úgy Karola és Erik szerelme sem tartott tovább pár hétnél, miután kiköltöztek a Love Island villájából. Ahogy Niáék, úgy a másik páros is az Instagramon jelentette be, nincs tovább.

„Kedves követőink, most találkoztunk az Erikkel, és megbeszéltem vele, hogy nem érzem úgy, hogy egy olyan életszakaszban vagyok, ahol át tudom adni magam a kapcsolatunknak és ezért megbeszéltük, hogy ez most sajnos nem fog működni közöttünk. Köszönjük a támogatást a játék során és a kinti életben is! Hálás vagyok az eltöltött pillanatokért!" – posztolta ki Karola.