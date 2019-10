LIlu 2019. április 16-án adott életet kisfiának, Félixnek . A műsorvezető most arról emlékezett meg közösségi oldalán, hogy éppen egy évvel ezelőtt derült ki: babát vár.

Lilu első fia, Dávid 2009-ben született, 10 évvel később pedig második kisfiának is életet adott a műsorvezető. A kis Félix idén áprilisban született, érkezése azonban éppen egy évvel ezelőtt derült ki. Erre emlékezett most Lilu az Instagram-oldalára posztolt gyönyörű fotóval, amihez a következőket írta: "Pont egy éve már tudtam, hogy úton van Félix...1 év..nem sok...és minden megváltozott..amikor most lesétáltunk a tengerhez, Dávid annyit mondott...azért jó ez a család nem?...hát igen...elég jó..."