Az énekes egy ideje életmódot váltott, amihez szigorúan tartja is magát. Meg is van az eredménye mindennek, hiszen már 12 kg-t sikerült ledobnia.

Szinte rá sem lehet ismerni Bódi Csabira, aki minden eddiginél kirobbanóbb formában van. A zenész fogyásának barátai is csodájára járnak. Különösen Tina és Emilio, akik hosszabb idő után találkoztak az énekessel, akinek fogyása nagyon látványos.

„Csabi elképesztően jól néz ki, szinte a felére fogyott. Az arcán is látszik a fogyás, hasa nincs is, nagyon jól áll neki ez a forma, gratuláltunk is neki Emillel, hogy milyen remekül fest" – árulta el Tina a Sláger TV-n látható Drága családomban.

Bódi Csabinak jól esnek az elismerő szavak, nem tagadja, a sikerért meg kellett dolgoznia.

„Eddig 12 kg-t adtam le, másfél hónap alatt, de nem szeretnék itt megállni.Folytatom az életmódváltást az egészségem érdekében. Igaz, néha van, hogy csak levegőt eszem és vizet iszom, de az eredmény magáért beszél" – mondta Bódi Csabi, aki nem lazít szigorú életformáján.

„Van, hogy az esti evéseket kihagyom. Sokat mozgok, muszáj, hogy jó formában legyek, mivel rengeteg meglepetéssel készülök még az év hátralevő részében is. A hajtást pedig bírni kell, jobb kondival pedig minden jobban megy. Hamarosan egy új videoklippel is jelentkezem" – mondta az énekes, akinek fitt formáját a nézők ma 20:55-től láthatják a Sláger TV-n.