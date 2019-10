Drasztikus lépésre szánta el magát Vajna Tímea: hamarosan elhagyja azt a budai villát, amiben szeretet férjével, Andyvel élt együtt és Los Angeles-be költözik. Az özvegy a Blikknek elárulta, egyedül már nem érezte jól magát az ingatlanban, és mivel januárban lejár a bérleti szerződés, úgy döntött, nem hosszabbít.

„Hiányozni fog a villa, hiszen életem legmeghatározóbb éveit töltöttem ott Andyvel, most viszont próbálok arra törekedni, hogy amit még közösen megálmodtunk, azt már csak az ő emléke miatt is folytassam és megvalósítsam" – nyilatkozta.

Timi hozzátette, az ünnepeket már az Amerikai Egyesült Államokban tölti, és annak ellenére, hogy Los Angelesben még nincs saját lakása, bízik benne, hogy hamarosan ez is megoldódik.

„Az ünnepeket Amerikában töltöm egyedül, és már most rettegek tőle, ráadásul az állampolgárság megszerzése miatt egy évig nem is jöhetek majd vissza Magyarországra. Szerencsére Los Angelesben sem leszek teljesen egyedül, mert ott vannak Andy barátai, akikkel én is jóban vagyok, így ha kérdésem van vagy tanácsra szorulok, lesz kihez fordulnom. (...) Egy ideig átmeneti megoldás lesz, ugyanis nincs Los Angelesben saját ingatlanom, de bízom benne, hogy ez egy éven belül megoldódik. A hagyatéki tárgyalás még folyik, a neheze hátra van, így még én sem tudom, mi lesz a sorsom."